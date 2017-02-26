В Уфе автолюбители сообщают о «поплывших» дорогах Фото: группа «БашДТП»









В Уфе автолюбители сообщают о «поплывших» дорогах Фото: группа «БашДТП»

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе автолюбители сообщают о «поплывших» дорогах. Очевидцы выложили фотографии затопленных улиц в группе «БашДТП» «Вконтакте» и Instagram утром 26 февраля. Такая ситуация в городе сложилась из-за большого скопления снежных масс на обочинах и тротуарах, которые оперативно не были вывезены после снегопадов, а также из-за плюсовой температуры и мелкого дождя, отметили водители.

«Улица Интернациональная уже «плывёт», не суйтесь. Дорог уже нет, ямы и большие лужи. Несколько машин стоят с гидроударами», — написал автолюбитель.

Вода наблюдается на улицах Айской, Пугачёва, Бакалинской, на пересечении улиц Чернышевского и Пархоменко, а также в Нижегородке, по объездной дороге в микрорайоне Сипайлово.

Уфимцы «шутят»: «достаем акваланг и спускаемся», «всё, поплыли досрочно», «лодки все успели купить?». Водители переживают о последствиях ближайших дней, когда в городе похолодает.