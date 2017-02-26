Ее называли царицей оперной сцены (К юбилею певицы Зайтуны Газизовой)

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей отмечает известная певица, многие годы блиставшая на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка республики Зайтуна Сабировна Газизова.

Знаменитая Зайтуна Газизова, несомненно, входит в число относительно немногих деятелей Башкортостана, которые оставили свой глубокий след в истории музыкального искусства нашей республики.

Природа щедро одарила Зайтуну Сабировну, дав ей меццо-сопрано, голос редкой красоты тембра с теплой бархатистостью и сочностью звучания. Она всегда поражала и восхищала зрителей яркой сценической внешностью, придающую ее оперным героиням редкую художественную рельефность и выразительность, талантом настоящей драматической актрисы. Удивительно широкий диапазон голоса позволял ей петь и высокие, и низкие партии.

Вместе со своими коллегами Магафуром Хисматуллиным, Заки Махмутовым, Назиром Абдеевым, Сазидой Галимовой, Флюрой Кильдияровой и другими певцами она много сделала для расцвета башкирской оперы, становления знаменитой уфимской школы, основанной на традициях русской классической музыки и башкирского народного музыкального творчества.

Оперная карьера для Зайтуны Газизовой длилась более 27 лет. За видимой легкостью скрывались огромный труд и переживания, бесконечные репетиции. За роль Хаят в опере «Дауыл» Рауфа Муртазина — это была ее дипломная работа — Зайтуна Сабировна получила диплом на фестивале оперных спектаклей в Уфе.

Успешно прошли ее первые гастроли. На сцене Омского оперного театра башкирские артисты исполнили оперу «Пиковая дама» Петра Чайковского, в которой ей досталась роль Полины. Надолго запомнились ей ответственные гастроли в Волгограде. Тогда ее срочно вызвали из Уфы, чтобы она исполнила партию принцессы Эболи в опере «Дон Карлос» Джузеппе Верди. Лишь приехав в Волгоград, Зайтуна Сабировна узнала, что спектакль будут снимать для местного телевидения. Без всяких репетиций, с незнакомым дирижером, ей пришлось выйти на сцену и спеть эту очень сложную роль. Роль принцессы Эболи стала для Зайтуны Газизовой звездной, своеобразной вершиной ее творчества. В ней она смогла раскрыть все возможности своего уникального голоса. Она очень долго и тщательно готовилась к спектаклю и удивила всех прекрасным исполнением этой сложнейшей партии классического репертуара. Все ее личные достоинства — голос, внешность, артистичность — гармонично играли на воплощение образа. Зрители устроили ей овацию, музыкальные критики дали восторженные отзывы в прессе. После этого триумфа Зайтуне Газизовой было присвоено высокое звание заслуженной артистки Башкирской АССР.

В роли Эболи ей позже довелось петь вместе со знаменитым киргизским оперным певцом, народным артистом СССР Булатом Минжилкиевым во время его гастролей в Уфе.

Родилась Зайтуна Сабировна 26 февраля 1937 года в небольшой деревне Аюлы Хайбуллинского района Башкирской АССР. К сожалению, в шестидесятые годы деревню постигла трагическая участь так называемых неперспективных населенных пунктов, и она исчезла с лица земли. Отец Зайтуны — Сабир Тавлыкаев — был одним из образованнейших людей того времени, всегда хлопотал за открытие школ и развитие народного образования. Вспоминают, что своей принципиальностью и требовательностью он был неугоден тогдашним властям, его преследовали, лишали работы и средств к существованию. Погиб он трагически еще до большой войны — был специально сбит автомашиной, когда шел пешком в Баймак с очередным прошением к властям.

Мать Ситдика Исмагиловна, происходила из религиозной семьи, осталась одна с шестью детьми. По тогдашней традиции, вышла замуж за младшего брата Сабира, от второго брака родились еще две девочки. К сожалению, отчим Зайтуны погиб на фронте. Семье пришлось пережить тяжелые лишения, голод и холод, непосильный труд. Но Ситдика Исмагиловна сделала все, чтобы выполнить завет Сабира и выучить всех детей.

Зайтуна Сабировна много училась в жизни. В 1954 году она успешно окончила Уфимскую школу-интернат №9 (ныне Башкирская республиканская гимназия им. Р. Гарипова), музыкальное училище в Уфе, затем училась в Уральской государственной консерватории.

Зайтуна Сабировна тепло вспоминает мать, которая последние годы жизни жила в Уфе и покинула этот мир в 1984 году, старших сестер Сажиду, Фирдаус, Сурию, Альфию, которые помогали ей встать на ноги. Много попадалось ей в жизни хороших людей, которые поддержали в трудную минуту.

Навсегда запомнилась Фатыма Хамидовна Мустафина, тогдашний министр просвещения республики, которая помогла сельской девочке устроиться в интернат, воспитательница интерната Карима-апай Ибрагимова, которая восхищалась ее пением и поддерживала во всем. Настойчивость и огромное желание учиться помогли Зайтуне Сабировне поступить в консерваторию, несмотря на многие трудности. С большой теплотой и словами благодарности вспоминает Зайтуна Газизова своего педагога по вокалу в Уральской консерватории Нину Ивановну Уткину, по матерински опекавшую и заботившуюся о девушке из Башкирии.

Она благодарна своим коллегам из Башгосфилармонии и Башкирского театра оперы и балета, которые тепло относились к ней, белорусскому дирижеру, народному артисту СССР Ярославу Антоновичу Вощаку, высоко оценившему ее вокальные возможности и искренне поддержавшему молодую певицу.

Зайтуна Сабировна с удовольствием вспоминает свою работу с ведущими знаменитыми дирижерами страны: Равилем Мартыновым, Валерием Руттером, Ильмаром Лапиньшем. Из режиссеров оставили глубокий след в ее памяти народный артист СССР Роман Тихомиров, поставивший оперу «Послы Урала», заслуженный артист РСФСР Николай Савинов («Сказка о царе Салтане») и другие. C волнением она раccказывает, вновь переживая cчаcтливые моменты cовмеcтного творчеcтва, о знаменитых оперных певцах Булате Минжилкиеве, Борисе Штоколове, Тамаре Милашкиной, Галине Калининой, Александре Ведерникове.

Много было в ее жизни гастролей, которые стали яркими эпизодами в богатой творческой биографии певицы. Ей пришлось побывать с театром в Омске, Кургане, Ульяновске, Орле, Владимире, Ленинграде и других городах. О творчестве Зайтуны Газизовой режиссер Амир Абдразаков в свое время создал документальный фильм.

Зайтуна Сабировна и сегодня помогает молодым артистам, всегда рада поддержать их советами. Любит она встречаться со школьниками, учащимися Башкирской республиканской гимназии №1 им. Рами Гарипова, которая дала ей путевку в жизнь, рассказывать детям о театре. В 2015 году вышел сборник ее стихотворений под названием «Мои стихи мелодии души».

Рада Зайтуна Сабировна и за своего сына Марата, который стал известным человеком в республике. Счастлива общаться она и с тремя своими внуками.

Зайтуна Сабировна считает себя по настоящему счастливым человеком, поскольку выполнила наказы отца и матери, получив достойное образование, смогла найти свой путь в жизни, реализовав себя в любимой профессии, и своим талантом радовала людей.