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26 февраля Воскресенье

Уфа   °

ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»

СПОРТ

ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»

Фото: Олег Яровиков

ВК «Урал» не смог взять очков в домашнем матче против «Динамо»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимский «Урал» провёл очередной матч в чемпионате российской мужской волейбольной Суперлиги. Дома уфимская команда уступила московскому «Динамо» — 1:3.

«Урал» на седьмом месте с 33 очками.

Следующий матч уфимская команда сыграет 5 марта в гостях у новосибирского «Локомотива».

Теги: Волейбол,мужская Суперлига России
 
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