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26 февраля Воскресенье

Уфа   °

Уфимец Роберт Фахретдинов - в квартете лучших Кубка РФПЛ по киберфутболу-2017

СПОРТ

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе проходит первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. В турнире участвуют 16 игроков, представляющих Российскую футбольную Премьер-лигу.

«Уфимец» Роберт Фахретдинов успешно прошел групповую стадию, одержав пять побед и дважды уступив.

В четвертьфинале уфимец уверенно обыграл соперника из Перми.

26 февраля Фахретдинов в полуфинале сразится с представителем «Оренбурга». В другом полуфинальном поединке сойдутся киберфутболсты московских ЦСКА и «Локомотива».

Теги: Киберфутбол
 
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