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26 февраля Воскресенье

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Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур

СПОРТ

Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе прошел VII тур первенства России 2016/17 по мини-футболу в Высшей лиге (конференция «Восток»).

СОК «Витязь» принял игры шести команд. Хозяева поля одержали три победы из трех. Результаты всех игр таковы:

24 февраля

«БЛиК» (Нефтеюганск) — «КПРФ СШ-31» (Уфа) — 7:0 (1:0).

«Сибиряк-д» (Новосибирск) — «Калининец» (Екатеринбург) — 6:1 (2:0).

«Витязь-ГТУ» (Уфа) — «Тюмень-д» (Тюмень) — 4:2 (2:0).

25 февраля

«Калининец» — «БЛиК» — 6:4 (2:0).

«КПРФ СШ-31» — «Тюмень-д» — 5:5 (2:2).

«Сибиряк-д» — «Витязь-ГТУ» — 2:6 (1:2).

26 февраля

«Калининец» — «Тюмень-д» — 3:3 (1:1).

«КПРФ СШ-31» — «Сибиряк-д» — 4:4 (3:0).

«Витязь-ГТУ» — «БЛиК» — 6:4 (3:2).

Теги: мини-футбол
 
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