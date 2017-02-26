Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур
Уфимский «Витязь-ГТУ» выиграл домашний тур Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 26 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Уфе прошел VII тур первенства России 2016/17 по мини-футболу в Высшей лиге (конференция «Восток»).
СОК «Витязь» принял игры шести команд. Хозяева поля одержали три победы из трех. Результаты всех игр таковы:
24 февраля
«БЛиК» (Нефтеюганск) — «КПРФ СШ-31» (Уфа) — 7:0 (1:0).
«Сибиряк-д» (Новосибирск) — «Калининец» (Екатеринбург) — 6:1 (2:0).
«Витязь-ГТУ» (Уфа) — «Тюмень-д» (Тюмень) — 4:2 (2:0).
25 февраля
«Калининец» — «БЛиК» — 6:4 (2:0).
«КПРФ СШ-31» — «Тюмень-д» — 5:5 (2:2).
«Сибиряк-д» — «Витязь-ГТУ» — 2:6 (1:2).
26 февраля
«Калининец» — «Тюмень-д» — 3:3 (1:1).
«КПРФ СШ-31» — «Сибиряк-д» — 4:4 (3:0).
«Витязь-ГТУ» — «БЛиК» — 6:4 (3:2).