В Уфе на ипподроме «Акбузат» приз в честь Дня защитника Отечества выиграл жеребец Карукас Фото: представлено ипподромом «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» приз в честь Дня защитника Отечества выиграл жеребец Карукас Фото: представлено ипподромом «Акбузат»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов /.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные увлекательные бега. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Центральным событием спортивного дня стал розыгрыш традиционного приза в честь Дня защитника Отечества для лошадей старшего возраста рысистых пород. Среди участников заезда ‑ испытанные ипподромные бойцы Бонапарт, Живой Порыв, Карукас, Первенец и другие рысаки.

Сразу же со старта вперед вырвался серый жеребец Карукас, которым управлял наездник Айнур Гайфуллин. В бой за лидерство включились вороной жеребец Живой Порыв с Венером Абсаликовым и серый жеребец Бонапарт с Павлом Саидовым. Карукас показал хорошую подготовку и до самого финиша не пропустил вперед никого, выиграв заезд и, вместе с этим престижный приз, «с места до места». Карукас показал замечательную резвость в две минуты 13 секунд ровно. Последующие места заняли Живой Порыв, Бонапарт, Первенец и Верный. К сожалению, вороной жеребец Соперник финишировал «неправильным ходом» и был дисквалифицирован.

Напряженная борьба развернулась на дорожке за Открытый приз для лошадей трехлетнего возраста. Лидерство со старта захватил гнедой жеребец Фёрст, которым управлял Василий Слепов. Но очень скоро его оттеснили жеребец Пульман с Юлией Яруллиной и жеребец Стинг Лок с Натальей Абсаликовой, которые вступили в напряженную борьбу за первенство. За треть круга до финиша Стинг Лок смог резко ускориться и закончить дистанцию первым с результатом в две минуты 18,1 секунды. Пульман, занявший второе место, отстал от победителя на 2,7 секунды. Следом финишировали Аристократка и Фёрст.

В заезде на Орловский приз для рысаков-трехлеток заслуженного успеха добился гнедой жеребец Карбонат (две минуты 33,5 секунды). К победе его привел наездник Василий Слепов, который смог показать высокую технику езды.

Ограничительный приз для лошадей трехлетнего возраста в упорной борьбе завоевал гнедой жеребец Гарри Поттер Син с результатом в две минуты 20,3 секунды. Соавтором его победы стал молодой наездник Артем Митрофанов. Достойно провел заезд темно-гнедой жеребец Реквием Ди Гас (наездник Айнур Гайфуллин), который до последней секунды мужественно боролся за первое место.