В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров Фото: МВД по РБ
В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров
В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров Фото: МВД по РБ
УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров. Воспитанник детского дома города Дюртюли пропал 19 февраля 2017 года.
Приметы подростка: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в темную куртку, синюю шапку с помпоном.
«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в ОМВД России по Дюртюлинскому району. Контакты: 8-965-932-65-59, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.