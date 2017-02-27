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27 февраля Понедельник

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В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров

ОБЩЕСТВО

В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров Фото: МВД по РБ

В Башкирии разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров Фото: МВД по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается без вести пропавший 15-летний Артём Шамшияров. Воспитанник детского дома города Дюртюли пропал 19 февраля 2017 года.

Приметы подростка: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в темную куртку, синюю шапку с помпоном.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в ОМВД России по Дюртюлинскому району. Контакты: 8-965-932-65-59, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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