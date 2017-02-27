В Уфе опубликован график уборки дворов на 28 февраля Фото: Олег Яровиков В Уфе опубликован график уборки дворов на 28 февраля Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы опубликовала график комплексной уборки дворов от снега на 28 февраля.

В Орджоникидзевском районе очистят завтра дворы на ул. Конституции, 6; ул. Кольцевая, 50, 159; ул. Короленко, 8; ул. Блюхера, 6а; ул. Вологодская, 56, 146; ул. Российская, 56а; ул. Ш. Руставели, 76; ул. Мира, 9/2; Уфимское шоссе, 25/2.

В Калининском районе уборка дворов пройдет на ул. Черниковская, 75/1, 77; ул. Первомайская, 48; ул. А. Невского, 8; ул. Б. Хмельницкого, 14, 18, 20; ул. Вологодская, 17; ул. Плеханова, 5/1; ул. Кигинская, 2а; ул. Мечетлинская, 6а; ул. Т. Янаби, 69, 71; ул. Ферина, 20/1; ул. Маяковского, 16.

В Кировском районе работы по уборке снега состоятся на ул. Менделеева, 146/2; ул. Цюрупы, 20/2, 22; ул. Коммунистическая, 75; ул. С. Кувыкина, 10; ул. С. Перовской, 22а.

В Демском районе очистка дворов запланирована на ул. Мусоргского, 9, 11; ул. Таллинская, 18, 20, 22, 24; ул. Ухтомского, 16, 17; ул. 1-я Строителей, 42, 44, 46.

В Ленинском районе уборка дворов состоится на ул. Достоевского, 48; ул Коммунистическая, 45; ул. Летчиков, 5/5; ул. Аральская, 30.

В Советском районе аналогичные работы пройдут на проспекте Октября, 48/2; ул. Революционная, 96/2; бульваре Ибрагимова, 21; ул. 50 лет Октября, 18; ул. С. Халтурина, 45; ул. Харьковская, 129/131; ул. С. Злобина, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 42; ул. 50 лет СССР, 8.

В Октябрьском районе очистка дворов состоится завтра на ул. Шафиева, 4, 6; ул. 50 лет СССР, 3, 5, 9, 11, 45/1, 45/2; ул. Комсомольская, 135; ул. Лесотехникума, 20, 22; ул. Российская, 171, 171а, 171б, 171в; ул. Зеленогорская, 3, 5.

В мкр. Сипайлово – на ул. М. Жукова, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 17б, 23; ул. М. Рыльского, 24/2, 14/1; ул. Ю. Гагарина, 52, 52/1, 54; ул. Ак. Королева, 4.