Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47

EUR 60.45

27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии женщин, воспитывающих детей-инвалидов, приглашают принять участие в конкурсе «Гузэлкэй»

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, приглашают принять участие в IV конкурсе красоты и таланта «Гузэлкэй». Учредитель и организатор конкурса — Региональная общественная организация Совет матерей «Материнское сердце» РБ.

Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а также расширения круга интересов женщин, воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей.

Для участия в состязании претендентам необходимо отправить до 27 марта заявку-анкету, а также видео с творческим номером на адрес электронной почты konkurs102@mail.ru. Почтовый адрес: 450015, г. Уфа, ул. М. Карима, 69, каб. 106.

Теги: конкурс,дети-инвалиды
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть