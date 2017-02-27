II Республиканский фестиваль «Молодое кино Башкортостана» отметил молодых кинематографистов

Фото:







Фото:

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В уфимском кинотеатре «Родина» состоялся II Республиканский фестиваль «Молодое кино Башкортостана». Торжественная часть фестиваля была посвящена чествованию наиболее выдающихся работ начинающих кинематографистов. Молодые режиссеры республики получили именные тарелки с изображением взлетающей в небо ласточки и пожеланием «Высокого полета в искусстве кино» из рук председателя Союза кинематографистов РБ Фарита Габитова и руководителя Молодежного центра СК РБ Айнура Аскарова.

Сувенирными хлопушками отмечены режиссеры Тансулпан Буракаева (фильм «Два соседа») и Роман Пожидаев (фильм «Когда шел снег»). Режиссеры Вадим Валиуллин (фильм «Кредит») и Руслан Юлтаев (фильм «Три письма»), которые громко заявили о себе на крупнейших кинофестивалях России, были награждены благодарственными письмами Министерства культуры. Молодежный центр Союза кинематографистов РБ получил благодарственное письмо министра культуры за поддержку молодых талантливых кинематографистов и развитие кино в республике.

Показ фильмов фестиваля прошел с аншлагом. Зрители посмотрели картины «Йэтим» (режиссер Рустэм Шайхутдинов, победитель Республиканского конкурса любительских фильмов «Люблю тебя, Башкортостан!», обладатель второго места на фестивале башкирского видео «Оскон»); «Терабайтник» (режиссер Рузиль Насибуллин, участник фестиваля короткометражного кино «Kinofest-2016»); «Живые и мертвые» (режиссер Константин Анисимов, победитель фестиваля короткометражного кино «Kinofest-2016»); «Кредит» (режиссер Вадим Валиуллин, победитель короткометражного конкурса фестиваля «Кинотавр», победитель в номинации «Лучший сценарий» фестиваля «Короче-2016»).

Был показан фильм «Кырагай» Фарзаны Утарбаевой, победитель в номинации «Короткометражное игровое кино» на фестивале башкирского видео «Оскон» в Челябинске.

«Специально ко II Республиканскому фестивалю «Молодое кино Башкортостана» выпущен сборник фильмов молодых кинематографистов, в котором представлены как работы начинающих режиссеров, так и фильмы более опытных мастеров. Для членов Молодежного центра Союза кинематографистов выпущены специальные значки, — сообщила руководитель киношколы им. МакГаффина в Уфе, исполнительный директор МЦ СК Башкортостана Гульфия Шарипова. — Надеемся, что проведение фестиваля «Молодое кино Башкортостана» станет доброй традицией, и в следующем году жители и гости Уфы смогут увидеть еще больше ярких и интересных фильмов».