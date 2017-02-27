У православных начался Великий пост

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В понедельник, 27 февраля, у верующих начинается Великий пост. Он продлится 49 дней, до светлого дня Пасхи, 16 апреля. На время поста принято воздерживаться от употребления продуктов животного происхождения, рыбы, растительного масла, чаще посещать храм и помогать нуждающимся, сообщает ТАСС.

Постящиеся не употребляют мясо, молоко и молочные продукты, рыбу, растительное масло. Детям благословляется послабление в виде употребления молочных продуктов, рыбы, растительного масла, но рекомендуется уменьшить прием сладкого, к примеру, конфет. Рыба разрешена только в определенные дни: Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в этом году оно выпадает на 9 апреля). В Лазареву субботу (8 апреля) можно есть рыбную икру.

В первый день Великого поста (чистый понедельник) принято полностью воздерживаться от пищи. По понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоядение — разрешаются только сырые овощи. Во вторник и четверг верующим дозволяется употреблять горячую пищу без масла. По субботам и воскресеньям — с растительным маслом.

Великий пост был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь. Согласно церковному учению, смысловое наполнение поста связано прежде всего с покаянием.