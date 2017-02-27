В финал «Һылыуҡай-2017» не прошла ни одна уфимка

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе прошел отборочный тур Республиканского конкурса башкирских красавиц «Һылыуҡай-2017». Он собрал 42 конкурсанток. Как сообщили в пресс-службе РЦНТ РБ, в финал не прошла ни одна уфимка. Среди 16 самых красивых девушек — участницы из Москвы, Казани, Магнитогорска, Нефтекамска, Сибая, Оренбургской области, Кугарчинского, Альшеевского, Янаульского, Баймакского, Кармаскалинского, Салаватского, Белорецкого, Балтачевского и Аургазинского районов.

Конкурсанток оценивало жюри под председательством заслуженного артиста Башкортостана, лауреата Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, директора Национального молодежного театра им. М. Карима Азата Зиганшина.

Финалисток ждут занятия со стилистами, визажистами, фотосессии и примерки нарядов. Финал конкурса «Һылыуҡай-2017» состоится 18 марта на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан».

Учредители конкурса — Министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества. Организатор — Студия развития культуры и творчества АНО «Театр-дефиле «Хомай».