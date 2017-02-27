В Уфе за жизни пассажиров отвечал «бесправный» водитель автобуса Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ





В Уфе за жизни пассажиров отвечал «бесправный» водитель автобуса Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе за жизни пассажиров отвечал «бесправный» водитель автобуса. Инспекторы ДПС днем 26 февраля задержали нарушителя правил дорожного движения. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ходе проверки выяснилось, что за рулем автобуса «Мерседес», ехавшего по маршруту 51а с 12 пассажирами, находился 41-летний водитель, житель Буздякского района. Ранее он был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишен мировым судом водительских прав на полтора года. Но водительское удостоверение он до ГИБДД так и не донес. Водителя автобуса задержали. За данное нарушение его оштрафуют на 30 тысяч рублей или арестуют на 15 суток, либо привлекут к обязательным работам.

В ведомстве напомнили, что срок лишения начинает исчисляться с момента сдачи нарушителем водительского удостоверения — не позднее трех рабочих дней с момента вступления постановления о лишении в законную силу.

«Что мешало работодателю поинтересоваться его водительским прошлым? Безрассудно доверять дорогостоящее транспортное средство и тем более жизни пассажиров человеку, который даже за себя не может ответить», — прокомментировали в Госавтоинспекции.