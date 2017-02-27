В «Башавтотрансе» почтили память Анатолия Барсукова, руководившего предприятием 30 лет Фото: Башавтотранс В «Башавтотрансе» почтили память Анатолия Барсукова, руководившего предприятием 30 лет Фото: Башавтотранс

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ГУП «Башавтотранс» почтили память Анатолия Барсукова, руководившего предприятием в течение 30 лет. Он ушел из жизни 27 февраля 2016 года. Анатолий Иванович Барсуков — государственный и общественный деятель, опытный хозяйственник и организатор, отдавший более 50 лет жизни развитию автотранспортной отрасли Башкортостана. За свою трудовую биографию он прошел все ступени профессионального роста — от водителя до генерального директора, проявив себя талантливым руководителем и высококвалифицированным специалистом, внесшим неоценимый вклад в развитие системы пассажирского транспорта и грузовых автомобильных перевозок, укрепление производственной базы отрасли, повышение культуры труда.

При этом успешно решались социальные задачи, стоящие перед коллективом: строительство жилья, пансионатов для отдыха и подсобных хозяйств сельхозназначения. В трудные 90-е годы, когда в стране были приватизированы и прекратили существование многие государственные предприятия общественного транспорта, Анатолий Иванович вместе с коллективом сумел отстоять целостность ГУП «Башавтотранс» и сохранить его основной костяк. Уйдя на заслуженный отдых, он вел активную общественную работу, возглавляя республиканский совет ветеранов автотранспорта общего пользования, используя весь авторитет и уважение, которыми он пользовался в обществе.

Заслуги Анатолия Ивановича по достоинству оценены руководством республики и страны. Он награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, был удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР». Он избирался народным депутатом Верховного Совета РСФСР 12-го созыва, Верховного Совета Башкирской АССР с 9 по 12 созывы, Государственного Собрания – Курултая РБ первого созыва. «Его порядочность, отзывчивость, умение ценить и уважать людей, держать слово, человеческое обаяние могут служить примером каждому из нас. Анатолий Барсуков служением делу и людям он оставил яркий и добрый след на земле и светлую память в наших сердцах», — отметили в «Башавтотрансе».