В Уфе отметят юбилей спектакля «Возлюбленная моя»

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

28 февраля в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима отметят юбилей спектакля «Возлюбленная моя». Постановка по пьесе Туфана Миннуллина уже 10 лет не сходит со сцены театра. Режиссер — заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной молодежной премии РБ имени Ш. Бабича Рустем Хакимов поставил спектакль 28 февраля 2007 года. Праздновать юбилей именно в день премьеры — добрая традиция Молодежного театра, говорит пресс-секретарь Дарья Ольхова.

Спектакль «Возлюбленная моя» представляет переплетение комедийных ситуаций с остроумными диалогами героев. Сюжет типичен для комедии положений: девушка по имени Ямиля живет в поисках любви и понимания. Но, не находя их среди людей, она оказывается в сказочном мире, где встречает известного всем героя поэмы Габдуллы Тукая — Шурале.

Пьеса известного татарского классика Туфана Миннуллина оформлена музыкой Урала Идельбаева и декорациями Тана Еникеева. Хореография Сулпан Аскаровой и трюки Айдара Закирова обеспечили спектаклю неизменный успех и зрительскую любовь. В спектакле заняты все ведущие артисты Молодежного театра: заслуженные артисты РБ Венер Камалов, Гульшат Гайсина, Альбина Кашанова, Эльмира Саматова, Зиля Саетова, Зифа Давлетбаева, народная артистка РБ Рушана Бабич, актер Рамзиль Сальманов.

Это не единственная постановка, которая отпразднует свой юбилей в 2017 году. Осенью спектаклю «Батя Ялалетдин» режиссера Ильнура Муллабаева тоже исполняется 10 лет.