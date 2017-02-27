В Башкирии с начала года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии с начала года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане с начала 2017 года в 45 ДТП пострадали 52 ребенка. Для четверых детей полученные травмы оказались смертельными, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что маленькие пассажиры — это «заложники» водителей. «Очень важно, чтобы каждый на дороге вел себя так, будто рядом всегда находится самое дорогое сокровище — родной ребенок. Если автолюбитель думает иначе, пусть положит свое водительское удостоверение на полку», — сказали в ГИБДД.

Причиной 45 ДТП, когда в салонах автомобилей находились дети, явилась человеческая безответственность в виде наиболее распространенных нарушений ПДД — превышение скорости, выезд на обгон. Водители даже не успевали среагировать на приближающуюся опасность.

Ежедневно инспекторы ДПС выявляют около 100 нарушений правил перевозки детей. Свыше 140 нарушителей подвергаются административному наказанию за превышение скорости. Всё это — результат правового нигилизма тех, кто когда-то, получая водительское удостоверение, обязался соблюдать ПДД, подчеркнули в ведомстве.