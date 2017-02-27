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27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе обсудят Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 марта в конференц-зале агентства «Башинформ» пройдет общественное обсуждение «Программы комплексного развития транспортной структуры Уфимской агломерации». Начало в 15.00.

Документ разработан в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные дороги». Обсуждение организует Общественная палата республики совместно с Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно документу, проект предусматривает строительство и ремонт автомобильных дорог, прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Уфимской агломерации. Мероприятия программы позволят снизить количество ДТП на дорожной сети и минимизировать их последствия. В состав Уфимской агломерации входят шесть муниципальных районов, расположенных в радиусе 100 км от столицы.

Запись на участие в общественном обсуждении ведется до 16.00 27 февраля по электронной почте: oprb2011@mail.ru.

Теги: транспортная инфраструктура,Общественная палата РБ
 
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