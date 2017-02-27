В Башкирии отдыхающие санатория пожаловались на плохое обслуживание Фото: Книжная палата РБ В Башкирии отдыхающие санатория пожаловались на плохое обслуживание Фото: Книжная палата РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии отдыхающие санатория пожаловались на плохое обслуживание в здравнице. О факторах, снижающих эффективность лечения, рассказывает газета «Красная Башкирия» в феврале 1935 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Недалеко от станции Юматово, на красивом возвышенном месте, среди лиственного леса высятся белые здания санатория имени 15-летия Башкирии», — сообщает газета. В санатории подобраны опытные врачи, лечебные кабинеты оборудованы технически совершенными аппаратами, для отдыхающих хорошо отделаны жилые помещения. «Но ряд существенных недостатков снижает эффективность лечения, — написала в газету группа отдыхающих. — Когда входишь в корпус № 2, сразу поражает неприятный запах, помещение не проветривается, полы грязные. Утренняя зарядка проводится в пыльном коридоре, постельное и нательное белье меняется нерегулярно».

Также отдыхающие были недовольны культурным обслуживанием в санатории. «Газет совершенно не бывает, книг очень мало. Имеющиеся несколько пар коньков и лыж пришли в негодность», — говорится в письме.

Как выяснилось, старший врач санатория был в курсе всех этих проблем, директор редко бывал в здравнице. «Нужно немедленно исправить недочеты и сделать санаторий подлинно образцовым», — призвали в издании.

Справка. Санаторий «Юматово» был открыт в 1934 году и получил своё название от одноименного села, расположенного неподалёку. Основной профиль одной из старейших кумысолечебниц республики — лечение заболеваний органов дыхания, пищеварения, нервной системы, а также иммунодефицитных состояний.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.