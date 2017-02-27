В Башкирии МЧС предупреждает о снеге с дождем и гололедице Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о снеге с дождем и гололедице Фото: автор

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Главном управлении МЧС России по Башкортостану предупредили о снеге с дождем и гололедице. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 28 февраля ожидается облачная погода, ночью с прояснениями.

Временами будет идти снег, днем с дождем. Прогнозируются слабая метель и гололед. На дорогах — снежные заносы и накат. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с. Столбики термометров ночью покажут -2,-7 градусов, при прояснениях до -12, днем +1,-4.

В ведомстве добавили, что ночью и утром ожидается дымка с видимостью от двух до четырех километров. Автолюбителей предупреждают о снежных заносах, накатах и гололедице.