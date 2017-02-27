Николай Красников: я завоевал все титулы и все защитил. Теперь главная задача – передавать свой опыт молодежи Фото: Анатолий Ермоленко Николай Красников: я завоевал все титулы и все защитил. Теперь главная задача – передавать свой опыт молодежи Фото: Анатолий Ермоленко

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

«Новый регламент соревнований достаточно неудобен для спортсменов, потому что очки, набранные в квалификационных заездах, пропадают, и все решает всего лишь один финальный заезд, — так начал рассказ о своих впечатлениях от соревнований чемпион Европы Николай Красников. — Из-за этого появлялось перед финальным заездом сильное волнение, ведь спорт наш технический, возможен сход. На первом повороте сегодня я не мог никак успешно вылезти из глубокой колеи вовнутрь. Два раза подкинуло. Вот такие моменты меня напрягали, потому что каждая ошибка могла стоить медали. А одну медаль, как вы помните, здесь, в 2013 году я уже подарил спортсмену из Тольятти. И мне бы этого снова не хотелось».

Николаю Красникову пришлось вести жесткую борьбу с соперником, пробиваясь вперед. При этом задеть соперника, загнать его в тюки означало дисквалификацию и почти наверняка потерю желаемой медали.

Николай Красников отметил большой интерес к ледовому спидвею среди гонщиков Европы. У них нет такой возможности, как у нас, ездить и тренироваться на природном льду, из-за климатических условий. На искусственном льду — очень дорого. Нынешняя зима была более холодной, поэтому в Чехии, например, провели за зиму семь соревнований, проводится лига и в Швеции.

Чемпион Европы особо выделил двух иностранных гонщиков, которые вышли в финалы А – немца Макса Нидермайера и австрийца Чарли Эбнера: «Хорошо боролись. Видно, что ребята растут, прибавляют, что у них есть желание. Время покажет, чего они смогут добиться».

Во время награждения болельщики буквально требовали от Красникова вернуться на лед и выступать во всех гонках. Но чемпион остается непреклонен и не собирается менять своего решения, принятого пять лет назад.

«Не буду я выступать на чемпионатах мира, уже нервов нет никаких. А болельщики же меня здесь только видят, не за границей. Дома, может, еще немножко поезжу.

Лучше время потрать на детей. Есть чему научить. Есть кого учить, самое главное.

Какой мне смысл кому-то чего-то доказывать? Сегодня получил огромное удовольствие: в прошлом году завоевал титул, в этом защитил. На сегодняшний день моя спортивная жизнь удалась на сто процентов. Все мои титулы – защищенные».

Николай Красников надеется, что финансовые проблемы ЦТВС имени Г.Кадырова будут решены. Сегодня клуб на самом дне, так что дальше возможен только подъем. И подъем это нужен, прежде всего, для десятков ребят, занимавшихся в ДЮСТШ при ЦТВС и уже начавших показывать хорошие результаты.

«В клубе атмосфера хорошая, просто денег нет. Мы готовили детей, которые росли, у которых росли результаты. А тут – раз, и ездить не на чем. Если у родителей нет возможности поддержать ребенка, мы вынуждены выпроваживать его на улицу».

Выращенных в ЦТВС юниоров, которые выступали весь сезон в Суперлиге, чемпион назвал героями. У них есть будущее, — уверен он.

А есть ли будущее у ледового спидвея?

«Вы же видели, сколько народу собралось на трибунах? И это – при почти полном отсутствии рекламы. Ведь одна трибуна «Строителя» в аварийном состоянии, и уже два года закрыта. Разрекламировать соревнования, чтобы половина зрителей осталась за воротами?».

Николай Красников видит большие перспективы в развитии в Уфе при ЦТВС снегоходного спорта. Он также позволяет готовить ребят к армейской службе, прививать им необходимые навыки, которые пригодятся при вождении военной техники. Опыта он сам уже накопил, за несколько лет участия в официальных соревнованиях, так что и тут есть что передать молодежи.

Серебряный призер Эдуард Крысов поблагодарил губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который помогает ледовой команде ЦСКА и хочет открыть при клубе детско-юношескую школу, а также спонсоров и своих тренеров-руководителей Виталия Русских и Владимира Субботина, в прошлом призеров чимпионата мира по ледовому спидвею.

Какая медаль из европейских далась ему труднее: первая или нынешняя?

«Та уже давно была, в 2011 году, уже забылось. В принципе, ничего в жизни просто не дается. Каждый шаг, каждое место по-своему важно».

Эдуард Крысов положительно отозвался об условиях для проведения соревнований: «Все отлично, хороший лед. Организация замечательная. Первые выезды были сложные, потом все нормализовалось. Большое спасибо организаторам за хороший лед, за подготовку. Все понравилось».

Дмитрий Солянников поблагодарил мотоклуб «Каустик», который дал ему возможность сделать карьеру в мотогонках на льду, своего отца, который был у него механиком и на чемпионате Европы, и на личном первенстве России в Вятских Полянах, тренеров мотоклуба «Каустик» Андрея Шишегова и Владимира Сидрачева. «Весь мотоклуб внес вклад в эту бронзовую медаль», — резюмировал он.

Дмитрий очень молод, ему всего 17 лет, он всего два года выступает в гонках на льду, и уже – двукратный чемпион России среди юниоров, двукратный вице-чемпион Европы. Такого стремительного взлета не было даже у Николая Красникова. Не кружится ли голова от успехов?

«Не кружится. Все воспринимается в должной мере. Я доволен этими результатами. Главное, что сумел отстоять свой титул чемпиона России среди юниоров. Это было тяжело конечно. Там все равные соперники. Регламент чемпионата Европы тоже новый – выступают четыре россиянина. Почитал регламент, решил: ничего, будем бороться. Настраивался на хороший результат. Главное – спокойствие. Не волновался, не переживал. И все получилось».