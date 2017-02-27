Потепление в Башкирии продолжится - Башгидромет Фото: Олег Яровиков Потепление в Башкирии продолжится - Башгидромет Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заключительный месяц календарной зимы завершится на фоне теплой и снежной погоды. Температура воздуха в республике, как и на прошлой неделе, ожидается на 7-9 градусов выше нормы, сообщили в Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В последние дни февраля и в первые дни марта теплый атмосферный фронт принесет на территорию региона снег различной интенсивности. На дорогах будет наблюдаться снежный накат, гололедица. В последующие дни, с ростом атмосферного давления интенсивность осадков ослабеет.

28 февраля по прогнозам синоптиков ожидается ветер 9-14 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4,-9 , днем 0,-5 градусов. 1 марта — ветер переменных направлений 0-5 м/с, ночью -4,-9, при прояснениях до -14, днем -4,+1 градус.

Специалисты рассказали об особенностях погодных явлений прошлой недели. Серия североатлантических циклонов на Южном Урале обеспечила на территории региона неблагоприятную погоду — наблюдался мокрый снег, местами с дождем. В конце недели отдельные южные метеостанции республики отмечали ледяной дождь. Наиболее интенсивные осадки количеством до 12 мм были в начале недели, в конце недели по югу количество осадков достигало 19 мм. Ветер усиливался практически каждый день, максимальные порывы — 22 м/с — наблюдались 20 февраля на метеостанции Сибай, отмечались гололедно-изморозевые отложения. Преобладающая температура воздуха была ночью 0,-7, в отдельные дни по востоку -10,-16, днем было -3,+5 градусов.