На улице Стерлитамака появился трехметровый робот Фото: пресс-служба СФ БашГУ На улице Стерлитамака появился трехметровый робот Фото: пресс-служба СФ БашГУ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Стерлитамаке возле главного корпуса филиала БашГУ появилась трехметровая скульптура робота. Она установлена перед зданием СФ БашГУ накануне регионального фестиваля «Робофест-Стерлитамак» — наиболее масштабного мероприятия 2017 года, собравшего свыше 100 команд из городов и районов республики.

Скульптура сделана известным в городе художником Александром Замесиным. Как отмечает автор творения, робот выполнен в стиле steampunk. Главные спецэффекты — горящие глаза, сделанные из автомобильных фар, и аудиоустройство, которое установили специалисты СФ БашГУ. Высота композиции — три метра, вес — не менее 300 килограммов, сообщает пресс-служба вуза.

«Данная работа — наглядный пример для учащихся, непосредственно занимающихся сборкой и программированием роботов, — подчеркнул директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. — Не исключено, что именно этот объект станет олицетворением робототехники Стерлитамака, вызовет больший интерес у жителей и сделает эту сферу более привлекательной».