Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47

EUR 60.45

27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии фирма уклонилась от уплаты налогов, возбуждено уголовное дело

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамаке по материалам налоговой службы возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы за неуплату налогов. Преступление выявилось в ходе выездной проверки. Строительно-монтажная организация являлась субподрядчиком на объекте нефтяного месторождения и на строительстве жилого дома. По итогам года фирма подала в налоговую инспекцию заявление о вычете НДС, как привлекавшая к субподряду две другие организации (и уже оплатившая НДС при расчете с партнерами). Проверяя счета и другие предоставленные фирмой документы, инспекторы установили, что ее контрагенты были «однодневками», не имеющими персонала и финансово-хозяйственной деятельности: выплаты зарплат, аренды, коммунальных платежей. Также было установлено, что все указанные работы были выполнены работниками самой организации, без привлечения сторонних сотрудников. Деньги, поступавшие на расчетные счета «субподрядчиков», в течение двух дней перечислялись на счета других организаций, откуда снимались наличными по денежным чекам, а также через платежные терминалы.

Инспекторы пришли к выводу, что фальшивые договоры с фирмами-однодневками были заключены с целью получить налоговую выгоду, и доначислили организации 5 млн рублей налога. Руководитель отказался добровольно выплатить их в бюджет. В связи с этим материалы были переданы в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело, сообщили в УФНС по РБ.

Теги: налоги,проверки,УФНС
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть