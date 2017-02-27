Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47

EUR 60.45

27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения

КУЛЬТУРА

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе соберут кубызистов и исполнителей горлового пения на Республиканский семинар для солистов и ансамблей. Мероприятие состоится 16-17 марта.

Преподаватели семинара — заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной Республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, лауреат Международного конкурса «Виртуоз-кубызист мира» Миндигафур Зайнетдинов; заслуженный работник культуры РБ, обладатель Гран-при 2009 года Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) Ильгам Байбулдин; заслуженный работник культуры РБ, обладатель Гран-при Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) 2011 года Артур Гайсаров; начальник отдела народного творчества РЦНТ Эльвира Ахмедьянова.

Семинар пройдет в рамках подготовки к Межрегиональному конкурсу кубызистов и исполнителей горлового пения, который состоится 8-9 июня в рамках Международного фестиваля национальных культур «Бердэмлек-Содружество». Площадкой проведения конкурса станет село Большеустьикинское Мечетлинского района. К участию в семинаре приглашаются исполнители горлового пения (узляу), сольные исполнители на кубызе, а также ансамбли кубызистов. Республиканский центр народного творчества принимает заявки до 13 марта по электронной почте: gukrcnt@mail.ru. Телефон: 8-927-334-63-99.

Теги: народное творчество,кубыз
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть