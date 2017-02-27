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27 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии коммунальное предприятие не известило о смерти работника

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Абзелиловском районе муниципальное коммунальное предприятие оштрафовано на крупную сумму за нарушение правил охраны труда. Несоблюдение требований трудового кодекса выявилось в ходе проверки, которая была инициирована по другому поводу. 61-летний сотрудник МУП скончался на работе, как установила медэкспертиза — от геморрагического инсульта. Однако, даже если смерть не связана с производством, работодатель обязан в трехдневный срок уведомить о произошедшем Гострудинспекцию. Но в ведомство обратилась дочь погибшего. По заявлению была проведена проверка, в ходе которой установлено, что работник умер от заболевания. Однако попутно обнаружилось, что предприятие не обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, не проводит оценку условий труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда. Сумма штрафов, в том числе за сокрытие несчастного случая, составила 249 тысяч рублей.

Теги: охрана труда,Гострудинспекция
 
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