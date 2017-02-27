В Уфе волонтеры создают карту пунктов раздельного сбора отходов Фото: Олег Яровиков В Уфе волонтеры создают карту пунктов раздельного сбора отходов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Инициативная группа из Уфы работает над созданием карты пунктов раздельного сбора отходов. На ней будет размещена информация о местах приема разных видов отходов в городе — от макулатуры до батареек и энергосберегающих ламп. Общественный проект «Чистая Жизнь» призван изменить мышление людей и привить обществу чувство ответственности за экологическую ситуацию планеты для будущих поколений, считает представитель инициативной группы Лилия Мутикова.

«Огромный плюс этой карты в том, что каждый житель Уфы может стать волонтером этого проекта, добавлять или исправлять данные на сайте, тем самым постоянно поддерживая актуальную информацию. После проверки модератором данные появятся на сайте, что гарантирует достоверность данных», — отмечают волонтеры.

Такая карта пунктов приема отходов действует уже в 37 городах России.