В Башкирии полиция разыскивает 15-летнюю Владу Кирееву Фото: МВД по РБ В Башкирии полиция разыскивает 15-летнюю Владу Кирееву Фото: МВД по РБ

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полиция разыскивает 15-летнюю Владу Кирееву. Девушка проживает в селе Раевский по улице Трактовой. Ушла из дома 17 февраля 2017 года, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные длинные волосы. Была одета в зеленую куртку, синие брюки и ботинки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в ОМВД России по Альшеевскому району. Контакты: 8-937-319-61-60, 8-999-741-34-80, 02, 020, 002», — обратились к жителям республики в ведомстве.