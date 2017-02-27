В сельских районах Башкирии проводят конкурсы гармонистов Фото: администрация Туймазинского района



В сельских районах Башкирии проводят конкурсы гармонистов Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 27 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сельских районах Башкортостана проводят конкурсы гармонистов. Первый конкурс гармонистов Туймазинского района «Раймантау моңдары» прошел в Доме культуры села Райманово. В нем приняли участие 40 лучших гармонистов района. Самому юному участнику Адилю Сираеву из села Кандры всего восемь лет, а «Старейшему гармонисту», жителю города Туймазы Ахату Батталову — 88 лет.

Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере, на него собрались истинные ценители и любители народного творчества. На протяжении всего дня в клубе не смолкали и задушевные, и веселые мелодии гармони. После конкурса гармонисты и баянисты в фойе организовали настоящий концерт: играли, пели и плясали. В фойе сельского дома культуры развернулась выставка рукодельниц села Райманово.

Вечером на гала-концерте звучали мелодии лучших исполнителей. Все участники конкурса были награждены дипломами, а также получили денежные премии и памятные подарки.

Обладателем Гран-при районного конкурса гармонистов стал Марс Тулькубаев, работник ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».