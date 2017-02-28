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28 февраля Вторник

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В Башкирии на трассе «хатико» ждет своего хозяина

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на трассе «хатико» ждет своего хозяина Фото: группа «Подслушано Мелеуз»

В Башкирии на трассе «хатико» ждет своего хозяина Фото: группа «Подслушано Мелеуз»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на трассе собака, которую прозвали местным «хатико», ждет своего хозяина. О собаке, живущей больше месяца на обочине дороги, рассказали очевидцы в одной из групп «ВКонтакте». Предположительно, хозяин оставил пса в безлюдном месте у подножия горы, и теперь животное терпеливо ждет и надеется, что человек одумается, вернется и заберет его.

Территориально местный «хатико» находится в Мелеузовском районе, в нескольких километрах от деревни Иштуганово.

«Но пес не отходит от этого места, где его оставили. И каждый день ждет, что мелькнут фары и появится знакомый силуэт его хозяина. Того, кто его воспитал. Скорее всего, пса привезли издалека, люди, которые приезжали сюда отдыхать», — говорится в сообщении.

Если бы не местные жители, животное давно погибло бы от голода. Путники тоже подкармливают его.

«Добрые люди, может найдется человек, который станет новым хозяином и увезет его отсюда в теплый дом. А этот пес, без сомнений, сумеет ответить хорошему человеку взаимностью!», — обратился автор к неравнодушным жителям республики.

Теги: домашние животные
 
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