«Салават Юлаев» - «Ак Барс»: второй уфимский восточный четвертьфинал Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» - «Ак Барс»: второй уфимский восточный четвертьфинал Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В последний день календарной зимы 2016/2017 в Уфе местный ХК «Салават Юлаев» примет во втором домашнем и в четвёртом в четвертьфинальной восточной серии матче Кубка Гагарина казанский «Ак Барс». Пока в этом сражении — 2:1 впереди Казань.

Соперники побеждают дома в рамках этой серии плей-офф. В Казани со счётом 2:1 дважды победили хоккеисты Татарстана. В последнем матче в Уфе хозяева также удержали победный счёт — 4:3.

На Западе уже вышли в полуфинал конференции питерский СКА и московский ЦСКА. Первые разбили подмосковный «Витязь» — 4:0, москвичи остановили финский «Йокерит», использовав два овертайма. Ведут в своих сериях до четырёх побед со счётом 3:1 московское «Динамо» (против нижегородского «Торпедо») и ярославский «Локомотив» (против минского «Динамо»).

На Востоке в шаге от полуфинала конференции магнитогорский «Металлург» (3:0 против пекинского «Куньлунь Ред Стар»), в сериях «Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) и «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск), так же, как и в уфимско-казанской — 2:1.

Сегодняшний матч на «Уфа-Арене» начнётся в 17 часов мск.