Муродулло Амриллаев из Стерлитамака блеснул мастерством на шашечных турнирах в Каннах

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне старта финала Кубка мира по международным шашкам, который пройдет в Уфе со 2 по 12 марта, его участник, чемпион мира по молниеносной игре Муродулло Амриллаев из Стерлитамака проверил свои силы на двух представительных турнирах во французских Каннах.

Первый из этих турниров — Cannes Open, Амриллаев выиграл у всех 48 участников, во втором — европейском чемпионате — стал четвертым, уступив в дополнительном матче за бронзу другому россиянину — Александру Гетманскому. Вторым был также участник предстоящего в Уфе финала Кубка мира латыш Гунтис Валнерис. Победил легендарный Александр Шварцман, вернувший себе европейский титул самого молниеносного европейского шашиста. Чемпион Европы 2016 года в этой программе уфимец Айнур Шайбаков не смог принять участие в турнире, выбрав домашнюю подготовку к финалу Кубка мира, сообщили в пресс-службе Федерации международных шашек.

Перед началом финала Кубка мира в уфимском «Президент Отеле» (ул. Авроры, 2), 2 марта пройдут мастер-классы известных гроссмейстеров по международным шашкам для талантливой молодежи Башкортостана, сеансы одновременной игры с участниками финала Кубка мира. Планируется более 100 участников.