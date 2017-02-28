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28 февраля Вторник

Уфа   °

Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо»

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо» Фото: ВХЛ

Нефтекамский «Торос» в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги в третий раз встретится с питерским «Динамо» Фото: ВХЛ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 28 февраля, нефтекамский «Торос» в первом раунде плей-офф — 1/8 финала розыгрыша Братины — проведет третий матч против питерского «Динамо». После двух встреч в Нефтекамске счет в серии — 1:1. Оба поединка закончились с футбольным счетом — 1:0.

Два следующих матча пройдут в Санкт-Петербурге.

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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