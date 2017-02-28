В Уфе после трех недель поисков нашлась 14-летняя воспитанница детдома Фото: МВД по РБ
В Уфе после трех недель поисков нашлась 14-летняя воспитанница детдома
В Уфе после трех недель поисков нашлась 14-летняя воспитанница детдома Фото: МВД по РБ
УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе после трех недель поисков нашлась 14-летняя воспитанница городского детдома №17. Из учреждения она сбежала 6 февраля.
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, сейчас пропавший подросток найден. Девочка гуляла по Уфе. Предположительно, все это время она проводила в компании друзей.