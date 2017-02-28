В Башкирии на троих детей с горы сошла лавина, один ребенок погиб Фото: Олег Яровиков В Башкирии на троих детей с горы сошла лавина, один ребенок погиб Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на троих детей с горы сошла лавина, один ребенок погиб. В полицию вечером 27 февраля поступила информация о смерти мальчика из Баймакского района. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что в этот день трое семилетних жителей деревни Чингизово после школы решили скатиться на ледянках с горы Алсын-бай. Возвышенность находится примерно в 600 метрах от населенного пункта.

Дети поднялись на 30-метровую гору, не оборудованную для игр. Они съехали вниз, в результате чего произошел сход снежной массы с возвышенности. Двоих мальчиков отбросило лавиной в сторону, а третьего завалило снегом. Прибежавшие на место происшествия родственники откопали школьника и увезли в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, пострадавший скончался, предположительно, от перелома свода основания черепа.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. По результатам проверки следователь примет соответствующее процессуальное решение.

«В связи со сложными погодными условиями — обилием снега и его осадков от оттепели, нельзя оставлять несовершеннолетних детей без присмотра на улице, тем более в местах, не оборудованных для детского отдыха», — предупредили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.