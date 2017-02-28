Уфимцы пожаловались на горы мусора во дворах Фото: группа «Черный список Уфа» ВК





Уфимцы пожаловались на горы мусора во дворах Фото: группа «Черный список Уфа» ВК

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы пожаловались на мусорные горы во дворах. Фотографии и сообщения горожане оставили в одной из групп «ВКонтакте». На проблемы с вывозом отходов обратили внимание общественности жители дома №6 («с выходных не убирали») и дома№23 («приезжал мусоровоз — выгрузил мусор из контейнеров, а всё, что лежало вокруг, так и оставил») по улице Блюхера. Называются адреса: бульвар Славы, 3; проспект Октября, 133, 84/4 («машина проехать не может, люди ждут, пока снег сойдет»).

«Постоянно наблюдаем горы мусора во дворе, где построили каток. Около входа на каток стоят мусорные баки. Мусор вывозят в лучшем случае раз в неделю. Это между домами №3 и №5 по бульвару Славы. К кому обращаться?», — пожаловалась уфимка.

Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы, жильцам домов нужно обращаться в свои управляющие компании.

«Управляющие компании заключают договоры, например, с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство по уборке города». Они занимаются вывозом мусора. Если территория, где находится мусор, придомовая, то жители могут обратиться в свою управляющую компанию. Если же контейнерная площадка находится на территории какого-либо предприятия или частного учреждения, то заключить тот же самый договор на вывоз мусора — это обязанность собственника или арендатора. Здесь нужно точно знать, кто отвечает за ту или иную территорию. Все процедуры по обслуживанию многоквартирного дома и придомовой территории, так или иначе, выполняет управляющая компания — частная или УЖХ района», — прокомментировала начальник пресс-службы мэрии Рената Салахова.

Муниципальное предприятие по уборке мусора работает ежедневно, без праздников и выходных. Бывают дворы, заставленные автомобилями либо заваленные снегом, где спецмашины физически не могут проехать к контейнерной площадке, но таких случаев на Уфу — единицы, подчеркнули в ведомстве.