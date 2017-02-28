УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирском художественном музее имени Нестерова открывается выставка «Неопетербург». Открытие выставки Леонида Цхэ в рамках проекта «Петербургские сезоны» состоится 1 марта.

Леонид Цхэ — выпускник и преподаватель Санкт-Петербургской Академии художеств. На выставке будут показаны 10 графических листов, созданных им за 2014-2016 годы. Работы принадлежат к разным сериям: «Заседание Север 7», «Мангал» и демонстрировались в Санкт-Петербурге и Москве.

Графические произведения, впервые экспонируемые в Уфе, наполнены образами из городской повседневной действительности, самодостаточны и внутренне сконцентрированы на изображаемом объекте. Предметом рассмотрения в них становится сама жизнь в большом, туманном городе, с бесчисленными встречами и расставаниями, магазинами и рынками, мальчишками и прогулками. Это история о городе, по мысли искусствоведа, арт-критика С. Савицкого, — который уже более 20 лет живет с именем, возвращенным в начале 90-х, но так и не вернувшем себе былого величия имперской столицы и не обретшем нового, современного смысла.

Уфимцы смогут встретиться в музее с петербургским искусствоведом Александром Боровским. После открытия выставки Леонида Цхэ он прочтет лекцию о современном искусстве.

Александр Боровский — российский искусствовед, куратор, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения АИС.

Выставка пройдет по адресу: ул. Гоголя, 27 (конференц-зал нового здания БГХМ). Справки по телефону: 272-13-85.