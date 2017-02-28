В Уфе БГПУ им. Акмуллы встречает студенческих лидеров спортклубов из вузов России Фото: ИА "Башинформ" В Уфе БГПУ им. Акмуллы встречает студенческих лидеров спортклубов из вузов России Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе стартовала работа Межрегионального военно-спортивного лагеря «Зимний десант». Организаторы мероприятия — Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Ассоциация студенческих спортивных клубов России при поддержке Министерства образования и науки РФ и Правительства Башкортостана.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью БГПУ, участниками масштабного события стали более 60 лидеров спортивных и патриотических клубов вузов регионов страны. Основная цель мероприятия — распространение современных методов организации работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовки молодежи к военной службе.

Межрегиональный лагерь открылся парадом, командовал которым кавалер орденов «Мужества» и «За личное мужество», полковник Салават Якупов. Принимал парад заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев. Участников приветствовали показательными выступлениями кадеты Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, курсанты Учебного военного центра УГАТУ продемонстрировали навыки рукопашного боя. Украсила праздничное шествие группа барабанщиц и мажореток «Держава» БГПУ.

После торжественного открытия в рамках работы круглого стола состоялся диалог сотрудников Министерства молодежной политики и спорта РБ и Министерства образования республики, Башвоенкомата, руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, занимающихся патриотическим воспитанием подрастающего поколения, со студенчеством.

Сегодня студенты пройдут полосу препятствий на полигоне войсковой части Алкино-2, смогут погрузиться в атмосферу солдатских будней, поучаствуют в стрельбах, а также повысят свой уровень компетенций на образовательных и дискуссионных площадках в СОЦ «Салихово» при БГПУ.