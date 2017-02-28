Константин Толкачев определил проекты Российского военно-исторического общества в Башкирии

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане Российское военно-историческое общество организует поисковые экспедиции и военно-исторические фестивали, мероприятия военно-патриотической направленности, акции по благоустройству военно-исторических и мемориальных памятников. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев провел заседание регионального отделения общественно-государственной организации. Форум прошел в Республиканском музее Боевой Славы. В нем приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, ученые, духовенство.

«За прошедший год наше региональное отделение сделало многое. Были осуществлены значимые проекты по музейно-выставочной деятельности, поисковой работе, проведению военно-исторических фестивалей, — рассказал Константин Толкачев. — Нравственное и патриотическое воспитание молодежи на примерах истории, приобщение к опыту предшествующих поколений, увековечение памяти защитников Отечества — одна из важнейших задач работы регионального отделения. Российское военно-историческое общество в рамках своей компетенции делает всё возможное для привлечения внимания широкой общественности к изучению отечественной истории, идеям патриотизма и преемственности славных традиций».

В рамках заседания состоялось вручение билетов Российского военно-исторического общества нового образца членам регионального отделения. Участники стали первыми посетителями международной выставки «Брестская крепость. Дорогами памяти», раскрывающей 180-летнюю историю Брестской крепости (из фондов ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»).