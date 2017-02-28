«Башкирская Австралия», или Как ожил затерянный район республики Фото: Книжная палата РБ «Башкирская Австралия», или Как ожил затерянный район республики Фото: Книжная палата РБ

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Где находится «Башкирская Австралия» и как ожил затерянный район республики, выяснила газета «Красная Башкирия» в январе 1927 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Среди гор и лесов, на сотню верст от железной дороги, вдали от больших дорог затерялся Зилаир», — сообщает издание. Из-за оторванности и отдаленности от культурно-экономических пунктов Башкирии, а также сложных бытовых условий Зилаир прозвали «Башкирской Австралией».

Богатая местность издавна привлекала внимание купцов и лесопромышленников. Здесь, на медеплавильном заводе крестьяне-зилаирцы «продавали барину за гроши свой труд, здесь же, по грудь в холодной воде, ранней весной убивали свои силы и здоровье багорщики-башкиры, сплавляя в Оренбург лесные богатства», делает газета исторический экскурс.

В конце 1922 года, с переходом кантонного центра в Зилаир, «он ожил и превратился в бойкий административно-экономический, культурный пункт». Всего два года назад Зилаир жил «втёмную», теперь не только общественные здания, но даже бедные крестьянские лачуги окраинных улиц были освещены электричеством, говорится в публикации. Раньше многие местные жители без дела слонялись по тёмным улицам, «топя свое одиночество в самогонном чаду». Теперь здесь появился светлый, уютно обставленный клуб и забурлила общественная жизнь. Заново пополненная библиотека насчитывала 10 650 книг, имела сотни читателей. В связи с этим местные крестьяне перестали ходить в церковь, и староста вынужден был сокращать штат священников. «Есть у нас театр и кино. Есть спортивные организации и военно-научные общества. Зилаир положительно прогрессирует!» — констатирует автор статьи.

Единственным врагом в Зилаире оставалось бездорожье. «В прошлую осень Преображенской ветеринарной амбулаторией было зарегистрировано пять случаев полома лошадиных ног, 200 случаев прочих повреждений». Борьбу с бездорожьем проводил Башмес: узкие и топкие гати засыпались и утрамбовывались, мостики из валежника заменялись крепкими мостами. Однако эта борьба была проиграна «из-за отсутствия средств и наступления зимы», отмечается в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.