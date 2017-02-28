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В Башкирии появится интерактивный «Музей пчеловодства»

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии появится интерактивный «Музей пчеловодства» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии появится интерактивный «Музей пчеловодства» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В визит-центре Национального парка «Башкирия» в поселке Нугуш Мелеузовского района появится «Музей пчеловодства». О новом проекте рассказал директор парка Владимир Кузнецов.

Рядом с администрацией парка уже возведено деревянное здание. В отличие от других музеев пчеловодства, он будет интерактивным — посетители смогут наглядно познакомиться с жизнью пчелиной семьи, особенностями биологии. Для оформления экспозиции у местного населения принимаются интересные и уникальные экспонаты, связанные с пчеловодством, — инвентарь, утварь, которыми пользовались бортевики.

Создание таких объектов, как «Музей пчеловодства» даст республике еще больше шансов на право проведения 47-го Международного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году, считают в Национальном парке «Башкирия».

Теги: пчеловодство
 
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