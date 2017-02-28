Пять улиц Башкирии вошли в народный рейтинг «Карты убитых дорог»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пять улиц Уфы вошли в проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Это участки улиц Вертолетная, Сипайловская, Сельская Богородская и Маршала Жукова. Еще одна улица обозначена на карте Уфимского района. Среди основных проблем, которые указывают жители республики — сильная колейность, перепады, ямы, провалы, некачественный ремонт или его полное отсутствие.

Активисты ОНФ предлагают жителям российских регионов самим определить проблемные дороги. Чтобы участок дороги в населенном пункте отремонтировали, достаточно добавить его на сайт. По каждой дороге можно проголосовать, оставить свои комментарии и добавить фотографии. Какую дорогу власти в результате включат в приоритетный для ремонта список, будет зависеть в первую очередь от голосов жителей.

Сайт www.dorogi-onf.ru, с помощью которого пользователи могут сообщить о плохой дороге или дорожном участке, был запущен 14 февраля. За две недели работы на сайте зарегистрировались 8565 пользователей, из них 7279 приняли активное участие в работе проекта, разместив информацию о 1706 участках дорог. Около 1500 участков (или свыше 3000 км дорог) уже прошли модерацию. Сайт посетили более 60 тысяч уникальных пользователей.

«Наша цель — дать возможность людям принять участие в изменении дорожной политики в регионах. Стоит отметить, что в первые полторы недели 60 процентов отмеченных пользователями участков, составляли дороги в сельской местности, соединяющие деревни, села и даже хутора. За последние три-четыре дня ситуация поменялась: 60 процентов наносимых на карту дорог находятся в городах, 30 процентов — это сельские дороги, 10 процентов — дороги регионального значения», — прокомментировал член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы Александр Васильев.

В начале марта в рамках проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» заработает система накопления специальных баллов. Баллы будут начисляться в зависимости от количества добавленных дорог, голосов, комментариев.

В марте на сайт будет добавлена информация о планах по ремонту дорог в муниципальных образованиях, которая уже поступает в ответ на ранее отправленные запросы. В Народном фронте отмечают, что это позволит соотнести планы администраций с пожеланиями граждан. На начало весны запланировано продвижение проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» во время инспекций по территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.