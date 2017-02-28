Архивный фонд Башкортостана превышает 4,4 млн единиц хранения

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В настоящее время общий объем архивного фонда Башкортостана, находящийся на государственном и муниципальном хранении республики превысил 4,4 млн единиц хранения.

В 2016 году в архивы республики принято на хранение 62786 дел постоянного и долговременного срока хранения.

В Национальном архиве РБ продолжалась оцифровка описей фондов, а также проводилась работа по преобразованию в электронный вид материалов переписей населения 1920 года и метрических книг. Всего оцифровано 1251 единиц хранения. Общий электронный объем нацархива составляет 13,31 терабайта.

На сегодняшний день всего оцифровано 12083 особо ценных дел.

Муниципальные программы развития архивного дела приняты в 61 муниципальном образовании. Их общий объем финансирования в 2016 году составил 10,2 млн рублей, — сообщается на официальном сайте Управления по делам архивов Республики Башкортостан.