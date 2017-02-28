«Салават Юлаев» снова проиграл казанскому «Ак Барсу» на исходе основного времени Фото: Олег Яровиков





















«Салават Юлаев» снова проиграл казанскому «Ак Барсу» на исходе основного времени Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился четвертый матч восточного четвертьфинала Кубка Гагарина-2017. «Салават Юлаев» снова проиграл казанскому «Ак Барсу» за считанные секунды до финальной сирены — 1:2.

Напомним, предыдущий гостевой матч в Казани уфимцы умудрились проиграть за 0,02 секунды до конца с тем же счетом 1:2.

В сегодняшней битве казанцы открыли счет в первом периоде, Владимир Ткачев использовал большинство.

Долгое время этот счет сохранялся, хотя мог поменяться раз пять-семь.

На последней минуте уфимцы сменили вратаря и подставление клюшки Кириллом Капризовым привело к равенству за 44 секунды до сирены — 1:1. Но и за оставшееся время уфимцы успели «сесть в лужу». Джастин Азеведо принёс победу гостям за семь секунд до сирены.

«Салават Юлаев» проиграл и, уступая в серии с критическим счетом 1:3, отправляется в Казань. Следующий матч серии состоится 2 марта.