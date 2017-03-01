Юная пианистка из Башкортостана стала лауреатом именного гранта благотворительного фонда Владимира Спивакова

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Юная пианистка из Башкортостана Елена Колесникова стала лауреатом именного гранта благотворительного фонда Владимира Спивакова. Елена — ученица десятого класса Среднего специального музыкального колледжа. Юная пианистка обучается в классе преподавателя, заслуженного работника культуры республики Лилии Валямовой. Является лауреатом международных, всероссийских и республиканских конкурсов. На получение именного гранта Елена была представлена Благотворительным Фондом содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в Республике Башкортостан.

1 марта вручение именных грантов пройдет в музее Русского импрессионизма в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ. Всего в числе лауреатов — четыре юных дарования со всей России.

Маэстро основал фонд с целью поддержки юных талантов в 1994 году. Больше 20 лет фонд помогает одаренным детям, не только музыкантам, развивать таланты. У фонда большое количество воспитанников с творческой судьбой. Именные гранты получают самые активные участники программ фонда.