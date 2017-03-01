В Башкирии первые весенние дни ожидаются снежными и гололедными Фото: Олег Яровиков В Башкирии первые весенние дни ожидаются снежными и гололедными Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане первые весенние дни ожидаются снежными и гололедными. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС России по РБ сообщает, что 1 марта днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха составит +1,-4 градуса.

В ведомстве предупредили автолюбителей об ухудшении видимости в снеге от 500 до 1000 метров и гололедице на отдельных участках трасс.

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 марта местами будет идти небольшой снег, днем с дождем. Возможен слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый, по северу южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -5,-10 градусов, по югу до -15, днем +3,-2.