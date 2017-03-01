В Башкирии начинается шашечная весна Фото: Андрей Старостин В Башкирии начинается шашечная весна Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

С 1 по 12 марта в Уфе проводится финал Кубка мира по международным шашкам.

В рамках Кубка пройдут два отдельных турнира: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Отбор участников в соответствии со следующей схемой: чемпионы мира 2016 и 2015 годов; чемпионы континентов (Азия, Америка, Африка, Европа); победитель Кубка мира-2016.

Из 20 участников Кубка восемь будут представлять Россию. Шестеро из них — представители Башкортостана. Это Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айнур Шайбаков. Также от России выступят Алексей Чижов (Удмуртия), Матрёна Ноговицына (Якутия).

Соревнования пройдут в «Президент Отеле» (ул. Авроры, 2). Сегодня, 1 марта, начинается заезд участников, в четверг, 2 марта пройдет церемония открытия, 3 марта — первая игра, 12 марта — закрытие соревнований.

Расписание туров: стандартная игра в 11.00, суперблиц — в 17.00.

2 марта в 14.00 будет проводиться сеанс одновременной игры на ста досках, приглашаются все желающие.

Среди массовых мероприятий в рамках Кубка мира — мастер-классы от топовых шашистов для талантливой молодежи республики, сеансы одновременной игры в муниципальных районах Башкортостана, сообщили в Федерации международных шашек РБ.