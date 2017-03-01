Аграрии Башкирии за месяц экспортировали в Китай 20 тонн меда Фото: Андрей Старостин Аграрии Башкирии за месяц экспортировали в Китай 20 тонн меда Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкортостан готовится подписать новые соглашения о сотрудничестве в формате «Волга-Янцзы». Об этом шла речь на совещании российской части Совместной рабочей группы в формате «Волга-Янцзы» по вопросам текущего состояния и перспективам развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Особое внимание участники мероприятия уделили подготовке к предстоящему заседанию рабочей группы, запланированному в апреле текущего года в Уфе.

В ходе совещания заместитель полномочного представителя Алексей Сухов отметил положительную динамику региональной работы в формате «Волга-Янцзы», расширение нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В качестве примера была приведена Республика Башкортостан, который прорабатывает возможность подписания еще нескольких проектов соглашений с провинциями Аньхой и Сычуань. Об этом сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

В регионе продолжается работа по развитию сотрудничества между вузами Башкортостана и китайских провинций. Башкирский государственный медицинский университет с 2015 года заключил договоры о сотрудничестве с Наньчанским, Анхойским, Сычуаньским университетами и университетом традиционной китайской медицины провинции Цзянси. В рамках данных соглашений проводится обмен студентами и преподавателями, организуются научные конференции.

Продолжается сотрудничество в рамках уже подписанных документов в области экономики, бизнеса, культуры. Бесперебойно ведутся поставки башкирского меда в Китай. Только в январе нынешнего года аграриями республики экспортировано в провинцию Аньхой 20 тонн сладкого продукта.