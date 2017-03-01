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1 марта Среда

Уфа   °

В Уфе полиция разыскивает водителя иномарки, сбившего 39-летнюю женщину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция разыскивает водителя иномарки, сбившего 39-летнюю женщину. Наезд на пешехода произошел напротив дома №18 по улице 50 лет Октября 28 февраля около 12.45. Неустановленный автолюбитель ехал по местному проезду, где сбил женщину. Пострадавшая обратилась в травмпункт.

Водитель скрылся с места аварии. Разыскивается «Шкода Фабия» черного цвета (госзнак С 284 ТО, 116 регион), сообщила сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Ляйсан Исламгалиева.

В городской Госавтоинспекции напомнили, что, согласно статье 12.27 ч. 2 Административного кодекса, оставление водителем места ДТП, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток.

За прошедшие сутки на территории Уфы произошло 120 ДТП, в четырех авариях пострадали четыре человека.

Теги: ДТП
 
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