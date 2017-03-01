Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус с 22 детьми Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ



Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус с 22 детьми Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус ПАЗ с 22 детьми. Смертельное ДТП произошло на 33 км трассы Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе. Автобус принадлежит МОУ СОШ села Абзаново.

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в аварии погиб пассажир легкового автомобиля, пострадали его водитель и еще один пассажир. Среди 22 детей, находившихся в момент аварии в автобусе, пострадавших нет. Учащиеся на другом автобусе довезены до школы села Абзаново.

На месте работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Родители, отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, должны убедиться, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД. Ответственное лицо обязано собрать все разрешительные документы, подчеркнули в ведомстве. Какие именно документы вправе потребовать родители у организаторов перевозки, перечислено в постановлении Правительства РФ (№1177 от 17.12.2013 года).