В Башкирии в шестой раз пройдет фестиваль детской хореографии «Хоровод дружбы»

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Открытый Республиканский фестиваль детской народной хореографии «Хоровод дружбы» вновь соберет детские танцевальные коллективы 29-31 марта. Традиционно площадкой его проведения станет город Туймазы.

В этом году конкурсная программа фестиваля будет проводиться по двум возрастным категориям: от 9 до 12 лет, от 13 до 16 лет. Участники смогут продемонстрировать мастерство в трех танцах: на основе местного фольклора, сюжетно-игровой танец и свободная тема.

В рамках фестивальной программы состоятся: торжественное открытие конкурса-фестиваля «Фестиваль зажигает огни», дискотека для детей «Здравствуй, новый друг», обзорная экскурсия по городу Туймазы, прощальный вечер «Мы закрываем фестиваль». Имена лауреатов и дипломантов станут известны 31 марта на гала-концерте, который состоится во Дворце культуры «Родина».

Фестиваль «Хоровод дружбы» проводится в целях пропаганды и дальнейшего развития детской народной хореографии, усиления ее роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения, определения перспектив развития народного танца. Организаторы — Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества, администрация Туймазинского района.

Заявки принимаются до 20 марта в оргкомитет по адресу: г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Республиканский центр народного творчества. Электронная почта: gukrcnt@mail.ru. Телефон для справок: (347) 289-65-50.

Республиканский фестиваль «Хоровод дружбы» проводится с 2007 года. За это время он превратился в яркое событие со своей историей и традициями, а для многих юных исполнителей стал прекрасной возможностью заявить о себе и стимулом к дальнейшему профессиональному росту.